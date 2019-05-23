Астрономы назвали источник появления воды на Земле

Ученые из Мюнстерского университета (Германия) заявили, что на Землю огромное количество воды попало примерно 4,4 млрд лет назад, когда после столкновения планеты с огромным небесным телом начала формироваться Луна.

Полная версия исследования содержится в журнале, а на сайте университета есть краткое описание. В нем отмечается, что Земля уникальная и является единственной каменистой планетой с большим количеством воды, а также довольно большим спутником, стабилизирующим ее ось. Без этого жизнь на Земле не представлялась бы возможной, пишет «Российская газета» со ссылкой на журнал Nature Astronomy

По данным ученых, вода на Земле появилась после столкновения нашей планеты примерно 4,4 млрд лет назад с огромным небесным телом Тея. Принято считать, что Тея была размером с Марс.

В результате столкновения начала формироваться Луна. Изначально астрономы считали, что Тея появилась недалеко от Земли, то есть во внутренней части Солнечной системы. Однако новые исследования свидетельствуют, что она прибыла извне. Ученые сделали такой вывод после анализа состава планеты.

Согласно радиоизотопному анализу, большая часть материала мантии состоит из вещества, которое схоже с составом вещества углеродистых астероидов, которые богаты водой. Они появляются только из внешней части Солнечной системы.

Таким образом, считают немецкие астрономы, насытить мантию Земли материалом углеродистых астероидов могла только Тея. Значит, и она возникла во внешней части Солнечной системы. Исследователи уверены, что именно Тея доставила огромное количество воды, а не отдельные астероиды, как предполагалось до сих пор.