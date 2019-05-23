Начата проверка гимназии, где завысили проходной балл для девочек

Пермская прокуратура начала проверку информации, что в гимназии №4 Перми установили разный проходной балл для мальчиков и девочек, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Проверку информации организовали. Будут запрошены локальные акты гимназии о приеме в первый класс, опрошено руководство учреждения», – рассказали РИА «Новости» в ведомстве.

В прокуратуре отметили, если будут выявлены нарушения прав учащихся на доступное и бесплатное общее образование, будут приняты меры реагирования.

Между тем в департаменте образования Перми сообщили, что проводят проверку информации, а также пояснили, что «правила приема устанавливаются локальным актом гимназии».

Ранее в Перми в гимназии № 4 для поступления в первый класс установили разные проходные баллы для мальчиков и девочек. Чтобы поступить в гимназию, девочкам необходимо было набрать 69,1 балла, в то время как для мальчиков проходной балл был 65,7.

Напомним, ранее в пермской гимназии №4 школьникам разрешили носить пирсинг и цветные волосы после скандала с дочерью депутата, пришедшей на занятия с розовыми волосами.