Нефть подешевела на данных о неожиданном росте запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снизились на данных о неожиданном увеличении запасов нефти в США за прошлую неделю.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,69% – до 70,5 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI снизилась на 0,6%, составив 61,05 доллара, передает РИА «Новости».

Министерство энергетики США вечером в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 17 мая неожиданно выросли на 4,7 млн баррелей – до 476,8 млн баррелей, аналитики при этом ожидали снижение показателя на 600 тыс. баррелей.