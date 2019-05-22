Штат Вашингтон разрешил компостировать человеческие останки

Вашингтон стал первым штатом США, где легализовали компостирование человека.

Соответствующий закон был подписан во вторник губернатором штата Джеем Инсли, передает Би-би-си.

Компостирование рассматривается в качестве альтернативы кремации и захоронениям, отмечается в сообщении. Подчеркивается также, что оно может стать более практичным вариантом для жителей города, где ощущается нехватка земли для кладбищ.

Лоббировала закон Катрина Спейд, основавшая компанию Recompose, первой освоившей технологию преобразования человеческого тела в компост. Как объяснила Спейд, тело помещается в шестиугольный стальной контейнер, заполненный люцерной, древесной щепой и соломой. В течение 30 дней тело разлагается естественным образом, превращаясь в компост, которого хватает примерно на две тачки. По завершению процедуры получившуюся почву отдают близким умершего, которые могут использовать ее при посадке цветов, овощей или деревьев.

Сообщается, что компостирование человека сегодня законно в Швеции, а в Британии разрешены естественные захоронения, когда тело похоронено без гроба или в биоразлагаемом гробу.