Грузия и Азербайджан решили заняться спорными территориями

Заседание комиссии по делимитации государственных границ между Азербайджаном и Грузии состоится 23-24 мая в Баку. Делегации возглавят заместители министров иностранных дел – Халаф Халафов и Лаша Дарсалия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комиссия возобновляет свою работу после восьмилетнего перерыва

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, между Грузией и Азербайджаном, двумя странами, являющимися стратегическими партнерами, согласовано только 64% государственной границы, общая протяженность которой составляет 480 километров.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, посещая в марте Баку, призвала азербайджанского коллегу Ильхама Алиева завершить вопрос границы.

Между пограничниками двух стран регулярно возникают споры в основном в связи с посещением грузинскими гражданами и паломниками монастырского комплекса VI века Давид-Гареджи, часть которого со времен СССР принадлежит Азербайджану. Официальный Тбилиси признает, что 2% территории монастыря находится на территории Азербайджана. Несмотря на это, часть грузинского духовенства и гражданские активисты требуют полного контроля Грузии над Давид-Гареджи, что не нравится азербайджанской стороне.