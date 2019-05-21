Названа причина популярности российских офшоров

Российские офшоры становятся для многих предпринимателей единственным способом уйти от заморозки капиталов западными правительствами, заявил заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Плеханова, доктор наук Валерий Масленников, комментируя решение Олега Дерипаски перерегистрировать структуры в российском офшоре.

«Решение создать в России офшоры на фоне все усиливающихся санкций Запада было верным и своевременным – тенденции сегодняшнего дня это подтверждают. Менее, чем за год в специальных административных районах (САР) зарегистрировался уже десяток крупных компаний, которые спасли свои капиталы от посягательств США и получили возможность спокойно работать», – рассказал Масленников «Экономике сегодня».

В то же время он рассказал о страхах предпринимателей перед офшорами России. «Главный из них – российскому правительству раскрываются все бенефициары компании, полная схема деятельности бизнеса. Россия не публикует эти данные на международном уровне, но владельцы фирм боятся вопросов, что у Москвы могут к ним возникнуть», – отметил специалист.

По его словам, правила, установленные для российских офшоров, для многих новые и иногда требуют смены логики работы. «Это издержки перевода капиталов в безопасную юрисдикцию, а трудности – временные. Другого пути у многих просто нет. Когда выбор ставится между заморозкой капиталов западными правительствами и уходом в российские офшоры, решение очевидно», – добавил Масленников.

Ранее стало известно, что семь структур, аффилированных с бизнесменом Олегом Дерипаской, перерегистрировались в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде. Так, на острове зарегистрированы семь новых международных компаний: «Транс Сегтор Холдингз Лимитед», «Самолюс Инвестментс Лимитед», «Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед», «Фенестрария Консалтантс Лимитед», «Лэнгдэйл Холдингз Лимитед», «Распериа Трейдинг Лимитед» и «Цератозамия Консалтантс Лимит». Таким образом, количество международных компаний в специальных административных районах выросло до 10 (восемь – на острове Октябрьский, две – на острове Русский).

По данным Минэкономразвития, в настоящее время рассматривается еще несколько заявок на перерегистрацию в специальных административных районах, передает РИА «Новости».

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также сообщил, что «Русал» и En+ могут перерегистрироваться в специальном административном районе в Калининграде до конца года. «Мы работаем над этим, будем делать все возможное с нашей стороны», – добавил министр.

Президент Владимир Путин в августе 2018 года подписал пакет законов, предусматривающих создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского в Калининградской области и острова Русского в Приморский крае. Резиденты САРа полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов также действуют особые режимы валютного регулирования и 5%-ный налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.