Отцов-одиночек предложили досрочно отпускать на пенсию

В Совете Федерации разработали проект закона, который предусматривает введение понятия «отец-одиночка» и назначение таким гражданам страховой пенсии досрочно.

Автор проекта закона, председатель комитета Совфеда по регламенту Андрей Кутепов сообщил, что документ направили на согласование вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает РИА «Новости».

По его словам, на сегодня одинокие матери с тремя и более несовершеннолетними детьми могут выйти на пенсию досрочно в 50 лет.

«При этом в пенсионном законодательстве не представлена такая категория многодетных родителей, как многодетные отцы-одиночки, в то время как такие родители несут не меньшую нагрузку, осуществляя воспитание и содержание трех и более детей без матери», – пояснил Кутепов.

Проект закона предусматривает досрочный выход отца-одиночки на пенсию с пятью и более несовершеннолетними детьми в 55 лет, с четырьмя – в 61 год, с тремя – в 62 года.

Сенатор отметил, что проведенный мониторинг выявил в 49 регионах 7 тыс. 714 отцов, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей без матери. В это число вошли семьи, данные о матерях которых отсутствуют, либо матери умерли или лишены родительских прав.

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