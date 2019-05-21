У Арашукова оказалась «одна из самых плохих камер» СИЗО

Обвиняемый в создании ОПГ и хищении 30 млрд рублей у «Газпрома» Рауль Арашуков сидит в одной из самых плохих камер в СИЗО «Лефортово», сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Арашуков-старший сидит в неотремонтированной камере, без горячей воды, но он принял позицию, как и (бывший министр открытого правительства Михаил) Абызов, все хвалить, благодарить сотрудников. Может, он думает, что это как-то облегчит его существование. Но у него действительно одна из самых плохих камер. Подчеркивает, что ест тюремную баланду, что он неизбалованный, что сможет существовать в условиях изоляции», – рассказала Меркачева РИА «Новости».

Ранее бывший сенатор Рауф Арашуков, который содержится в СИЗО «Лефортово», пожаловался на отсутствие доступа к халяльной пище. Он также отметил: «Если бы раньше знал, как устроена жизнь в следственных изоляторах, то вносил бы совсем другие законы».

Напомним, в конце января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, обвинив в убийствах и участии в организованном преступном сообществе.

Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у «Газпрома».

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