В России упростили порядок установления инвалидности

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, сокращающий сроки и упрощающий процедуру освидетельствования для установления инвалидности.

«В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальная экспертиза – прим. ВЗГЛЯД) в электронном виде без участия инвалидов», – сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что при отсутствии доступа к информационным системам направление на МСЭ будет передаваться на бумажном носителе, соблюдая требования законодательства в области персональных данных и врачебной тайны.

Также внесенные изменения позволяют подавать запрос в электронном виде на получение копий акта МСЭ и протокола проведения МСЭ, а также заявлений на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В сообщении правительства отмечается, что в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено, что до конца 2021 года не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения перейдут на межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями МСЭ.

Ранее кабмин упростил порядок подтверждения периодов ухода за инвалидами и пенсионерами.