В Кемерово начался крупный пожар

Крупный пожар начался в автоцентре Hyundai в Кемерово.

О происшествии сообщили пользователи соцсетей.

Судя по видеозаписям, опубликованным в аккаунте «Инцидент Кемерово» в Instagram, горят верхний этаж и крыша автоцентра.

Также видео во «ВКонтакте» поделились участники группы «Регион-42 Кемерово».