Путин помиловал гражданина Украины и женщину 1935 года рождения

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании четверых осужденных.

Указы вступают в силу через 10 дней со дня опубликования, сообщается на официальном портале правовой информации.

Среди помилованных – Гайникамал Аюпова 1935 года, Владилен Литвинов 1937 года рождения, рождения, Сергей Гладкобородов 1971 года рождения и Жанна Саламатиной 2000 года рождения.

По информации РИА «Новости», Гладкобородов является гражданином Украины, проживающим в Харькове. В 2017 году он был осужден в Москве за кражу в Москве и отбыл весь срок наказания. Мужчина ходатайствовал о снятии судимости, поскольку ее наличие запрещало въезжать ему в Россию для ухода за своей тяжело больной матерью.

Осужденная в 2015 году Аюпова была освобождена из заключения в силу возраста и наличия ряда хронических заболеваний, говорится в сообщении. Уточняется, что женщина передвигается с тростью и не может ухаживать за собой без посторонней помощи. Также отмечается, что ходатайство об освобождении Литвинова, осужденного в 2017 году за нанесение своей жене травм несовместимых с жизнью, поддерживали его дочь и сын, уверявшие, что простили отца и готовы оказывать ему помощь. Кроме того, ходатайство было поддержано администрацией колонии, в которой Литвинов поощрялся за хорошую работу.

В конце прошлого года Путин подписал указы о помиловании пяти человек.