Путин помиловал пять человек

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пяти человек.

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Помилованы Александр Артюх 1986 года рождения, осужденный 7 октября 2013 года Нагаткинским судом Москвы; Борис Небреев 1970 года рождения, осужденный 28 декабря 2017 года Кировским судом Крыма; Виктор Свободин 1950 года рождения, осужденный 11 мая 2017 года Щелковским судом Москвы; Татьяна Стокласко 1979 года рождения, осужденная 16 ноября 2016 года Бежицким районным судом Брянска; Олег Тараненко 1998 года рождения, осужденный 29 июня 2016 года Еланским районным судом Волгоградской области.

Наиболее резонансные дела касались Артюха и Небреева.

Александр Артюх – российский каскадер, в 2011 году был осужден на 11 лет лишения свободы по обвинению в убийстве. Многие утверждали, что улики указывают на его невиновность. Дело Артюха вызвало большой резонанс в обществе.

Борис Небреев, бывший директор Центра планерного спорта «Коктебель», был приговорен к четырем годам лишения свободы за гибель четырех человек в результате крушения частного самолета в 2015 году.

Решения о помиловании приняты исходя из принципов гуманности. Указы вступают в силу через 10 дней со дня опубликования.