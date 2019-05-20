Главу филиала «Газпромтранса» убили в Оренбурге

В Оренбурге нашли убитыми трех человек: члена региональной Общественной палаты, директора филиала ООО «Газпромтранс» с супругой и их водителя.

«Утром 20 мая 2019 года в жилом доме в поселке Ростоши города Оренбурга обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти», – сообщается на сайте Следственного комитета региона.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и совершившие его лица.

Председатель Общественной палаты Оренбургской области Александра Иванова рассказала, что убит член палаты Андрей Бахарев, передает ТАСС.

«Очень хороший парень, очень улыбчивый. Он заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экономическому развитию, предпринимательству, вопросам малого и среднего бизнеса, жилищно-коммунального комплекса, директор оренбургского филиала ООО «Газпромтранс», – сказала Иванова.