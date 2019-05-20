Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский попросил журналистов называть его по имени и передал привет родителям в Кривой Рог.

Днем в понедельник Зеленский пешком в сопровождении охраны и соратников отправился через правительственный квартал из Мариинского дворца, где проходил официальный прием иностранных гостей, в администрацию президента.

«Парни, прошу, давайте не будем меня называть Владимир Александрович. Владимир нормально», – сказал Зеленский после того, как журналисты несколько раз попытались задать ему вопросы.

На просьбу сказать что-то для его родного города Кривой Рог новый президент передал привет своим родителям и родителям своих друзей, передает РИА «Новости».

Также Зеленский провел встречу с главами иностранных делегаций и послами государств, которые прибыли в понедельник на торжественную церемонию его инаугурации. В ходе переговоров он заверил гостей в том, что мир будет гордиться Украиной.

«Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина – демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное – в борьбе с российской агрессией», – заявил новый президент, передает ТАСС.

Украинский лидер также выразил надежду, что количество международных партнеров Киева будет расти, а «Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все гордятся».

Напомним, Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях. Кроме того, он объявил о роспуске Верховной рады, а также призвал уволить ряд министров и руководителей ведомств.

Российские журналисты, политологи, блогеры и медиаэксперты активно комментируют вступление Владимира Зеленского в должность президента Украины.

Украинский эксперт Василий Стоякин отметил, что в речи Зеленского зашкаливает популизм, и сравнил ситуацию на Украине с переходом от военного коммунизма к нэпу.