Банкомат в Тульской области выдавал пятитысячные купюры вместо двухтысячных

Банкомат в городе Ефремов Тульской области по ошибке выдавал пятитысячные купюры вместо двухтысячных, двое местных жителей воспользовались ситуацией и обогатились почти на 300 тыс. рублей.

«По предварительным данным, работники отделения одного из банков по ошибке загрузили в банкомат вместо купюр достоинством две тысячи рублей пятитысячные купюры. В связи с этим выдача денег из банкомата производилась с ошибкой», – сказано в сообщении МВД по Тульской области.

Двое местных жителей решили воспользоваться этим и сняли на 284 тыс. рублей больше, чем запрашивали. Обнаружив недостачу, работники банка обратились в полицию.

Граждане, снимавшие деньги, установлены, полиция ведет проверку по признакам кражи.

Ранее сообщалось, что злоумышленник в Москве провел через банкомат «билеты банка сувениров», аппарат провел операции на общую сумму в 565 тыс. рублей.