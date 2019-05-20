Нефть подорожала на фоне заявлений по сделке ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на 1,2% на сигналах о продлении сделки ОПЕК+ на второе полугодие.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,27% – до 73,13 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI поднялась на 1,18%, составив 63,66 доллара, передает РИА «Новости».

В воскресенье в Джидде в Саудовской Аравии прошла очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что большинство министров, присутствовавших на заседании комитета ОПЕК+ в Джидде, выступили за продление сделки на второе полугодие с текущими параметрами.