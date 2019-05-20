Скотленд-Ярд все еще не может с полной уверенностью связать инциденты в Солсбери и Эймсбери, хотя оба эпизода еще осенью объединили в одно расследование, сообщают СМИ.

«Мы не знаем, где двое подозреваемых избавились от «Новичка», нанесенного на ручку дома Скрипаля при покушении, где Дон (Стерджес) и Чарли (Роули) взяли флакон, из-за которого отравились сами, и был ли этот флакон использован в обоих случаях», – приводит Guardian заявление Скотленд-Ярда.

Британские правоохранители «не знают можно ли будет когда-нибудь подтвердить», что использованы отправляющие вещества «из одной партии», передает ТАСС.

Кроме того, источник издания заявил, что «ряд деталей не сходится», в результате «королевская прокуратура не может предъявить обвинения в убийстве» Дон Стерджес россиянам, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

Источник заявил, что возможны варианты с «третьим» участником покушения или даже «второй командой».

Отмечается, что мусорный контейнер, где нашли флакон с отравляющим веществом «регулярно опустошался», поэтому флакон не мог лежать там с марта. Не установлено, был ли «флакон запечатан, когда он был найден».

Источник заявил, что подозреваемым перед их вылетом из Лондона 4 марта поступил «подозрительный звонок», после которого они покинули Великобританию, хотя обратный рейс у обоих был забронирован сразу на две даты – 4-е и 5-е марта. Правоохранители не исключают, что звонок был «подтверждением того, что покушение было успешным».

Напомним, Лондон утверждал, что вещество, которым «отравляли» людей как в Солсбери, так и Эймсбери, якобы разрабатывалось в России. На этом основании Москву обвинили в причастности к инцидентам. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Британские власти не представили своим обвинениям никаких доказательств и по-прежнему закрывают глаза на довод Москвы о том, что и у других стран была возможность производства «Новичка». МИД России подчеркивал, что главными бенефициарами провокации с отравлениями в Солсбери и Эймсбери являются Великобритания и США.

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