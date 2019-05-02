Зеленского обвинили в повторении ошибок Порошенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибки «уходящего режима» Петра Порошенко, заявил депутат Верховной рады Юрий Бойко.

Так он отреагировал на слова Зеленского о том, что «граница – единственное, что сегодня объединяет Украину и Россию». Бойко подчеркнул в Facebook, что такой «безотвественный курс ведет в политический тупик».

Как отметил Бойко, Порошенко в свое время «выбрал войну», а не мир, этот выбор обернулся катастрофой. От Зеленского ждут «мира, а не повторения риторики режима Порошенко в стиле «прочь от Москвы».

Бойко подчеркнул, что время «шоу на стадионах и сдачи анализов» осталось в прошлом, теперь от Зеленского требуется «менять формат и готовиться к управлению государством».

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Указывается, что решение основных проблем Украины (обстановка в Донбассе и Азовском море, транзит газа, поставки нефти) «требует диалога» с Москвой, а не «упражнений в острословии».

Бойко возложил на политиков ответственность за ухудшение отношений России и Украины.

«А наши страны и народы на самом деле связывает очень многое, – заявил Бойко. – В том числе и Великая Победа над фашизмом, очередную дату которой мы будем скоро отмечать. В канун праздника хочу поздравить наши народы-победители, а политикам напомнить, что судьбы людей важнее любых политических позиций и идеологических доктрин».

Напомним, Зеленский заявил, что у России и Украины общего на сегодняшний день только граница.