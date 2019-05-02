Дацик призвал депутата Резника пройти тест на наркотики

Националист Вячеслав Дацик призвал петербургского депутата Максима Резника, ранее заподозренного СМИ в курении марихуаны, сдать анализы на наркотики и пройти «Фильтр Дацика».

Дацик на своей странице во «ВКонтакте» разместил видеообращение к парламентарию.

«Резник Максим, здравствуй. Видел, как ты сосешь что-то наподобие косяка. За тобой косяк», – заявил в ролике националист.

Дацик уточнил, что будет ждать, пока Резник не пройдет анализы на наркотики. «Это наше условие прохождения нашего фильтра», – заявил он.

Дацик пообещал провести с Резником тренировку в случае, если анализы не подтвердят наличие наркотиков в крови депутата.

Накануне СМИ сообщали, что в Сети опубликовано видео, на котором депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник раскуривает сигарету, похожую, по мнению наблюдателей, на папиросу с марихуаной.

Также сотрудникам полиции пришлось задержать депутата Резника за провокационные действия на первомайском шествии оппозиции, но позднее его отпустили.

Что касается Вячеслава Дацика, то в прошлом скандально известный националист и боец без правил по прозвищу «Рыжий Тарзан» был осужден за нападение на салон сотовой связи. Также он известен тем, что во время погрома в борделе в Петербурге заставил сотрудниц и посетителей пройти обнаженными до ближайшего отдела полиции.