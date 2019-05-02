МИД России упрекнул Киев в годовщину трагедии в Одессе

МИД России считает, что Киев затягивает расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, что может свидетельствовать о причастности украинских властей к трагедии.

«Пять лет прошло с момента кровавых событий 2 мая 2014 года, когда в результате бесчинств украинских радикалов в одесском Доме профсоюзов были заживо сожжены не менее 50 и пострадали сотни ни в чем не повинных людей. Эта леденящая душу трагедия, которая потрясла весь цивилизованный мир, стала следствием политики украинских националистических сил, дорвавшихся до власти в результате государственного переворота», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Зачинщики и исполнители преступления не найдены спустя годы, отметили в МИД. В Киеве тормозят расследование инцидента, несмотря на призывы международных организаций, добавили в министерстве.

«Все это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям. Особо циничным выглядит тот факт, что украинские правоохранительные органы продолжают преследовать тех, кому тогда удалось спастись от фашиствующих молодчиков», – подчеркнули в дипведомстве.

МИД отметил, что молчание хранят и «западные кураторы Киева».

«Им явно невыгодно признать, что под их опекой «у руля» страны стоят силы, у которых руки по локоть в крови. Вместо того, чтобы реально потребовать от украинских властей найти и наказать виновных в зверских преступлениях в Доме профсоюзов, на протяжении пяти лет мы слышим от западных партнеров лишь рассуждения о демократичности их подопечных», – добавили в ведомстве.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*» сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.