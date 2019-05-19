Дробыш оценил выступление Лазарева на «Евровидении»

Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш прокомментировал выступление Сергея Лазарева в финале международного песенного конкурса «Евровидение».

«Сергей выступил безупречно. Вообще он выступает безупречно. Может кому-то что-то нравится или не нравится. Но так, как он это делает, это на 100% независимо от того, финал это или репетиция», – сказал он RT.

По словам Дробыша, Лазарев еще раз доказал, что является мастером высочайшего класса.

При этом результаты конкурса вызвали у продюсера смешанные чувства, он назвал их «и предсказуемыми, и непредсказуемыми» одновременно.

«Я больше к процессу творческому отношусь, нежели к результатам», – признался Дробыш, добавив, что считает «Евровидение» музыкальным праздником.

Напомним, Сергей Лазарев, исполнявший балладу Scream, занял третье место на «Евровидении» в этом году. Победителем конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Сам Лазарев заявил, что к России предвзято относятся на «Евровидении», и согласился представлять страну на конкурсе и в третий раз, если его выберут зрители.

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