Ученые задумались об опасности одежды для здоровья

Одежда может быть опасна для здоровья, так как современные ткани могут содержать множество химикатов и других веществ, попадающих в легкие человека, пишет австрийская газета Der Standard со ссылкой на швейцарских ученых.

Частицы и вещества могут оседать в легких человека. Какие эффекты на здоровье могут оказывать новейшие материалы, пока не исследовано, передает RT текст статьи.

В последнее время появились новые синтетические ткани, которые защищают от бактерий и ультрафиолета, отталкивают влагу и грязь. Они пользуются большой популярностью, но «никто не может сказать, не подвергают ли эти новые материалы нас воздействию большего количества химикатов и частиц, чем натуральные волокна», подчеркивают исследователи.

Огромные количества и субстанций может содержать даже нормальная одежда – и обладатель вдыхает их. Это могут быть остаточные частицы никотина от сигаретного дыма, микробы от домашних животных или опасные вещества, применяющиеся в сельском хозяйстве, медицине, промышленности. Исследования показали, что у некурящих людей, которые находились возле людей с прокуренной одеждой, после этого обнаруживались в крови следы никотина.

Возможные риски пока слишком мало изучены, но одежда может являться значимым источником частиц и химикатов, которые ежедневно вдыхают носящие ее люди, считают ученые. Они предлагают разработать специальные предписания, по которым одежда обязательно будет сопровождаться списком входящих в ее состав веществ.