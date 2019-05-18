Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности внештатного советника президента Украины.

«Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)», – сказано в документе, который опубликован на сайте президента Украины.

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Расмуссен стал внештатным советником Порошенко 27 мая 2016 года, с 2009 по 2014 год он занимал должность генсека НАТО, а с 2001 по 2009 год был главой правительства Дании.

Напомним, в пятницу Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.

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