Овечкин номинирован на звание «Лучшая улыбка НХЛ»

Нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в список номинантов на звание «Лучшая улыбка НХЛ» по версии болельщиков.

Кроме россиянина, за звание поборются Дастин Бафлин из «Виннипег Джетс», Джейсон Демерс из «Аризоны Койотс» и Джефф Картер из «Лос-Анджелес Кингз», сообщается в Twitter НХЛ.

Характерно, что у каждого из номинантов отсутствует хотя бы один передний зуб.

В сезоне 2018/2019 клуб Овечкина выбыл из розыгрыша Кубка Стенли уже в первом раунде плей-офф, после чего хоккеист отправился в расположение сборной на чемпионат мира.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

Россия, у которой 12 очков, после четырех игр занимает первое место в группе.

Напомним, российские хоккеисты обыграли норвежцев (5:2), австрийцев (5:0), чехов(3:0) и итальянцев (10:0). В субботу национальной команде предстоит встреча с Латвией.