Самолет Киев-Египет экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе

Летевший из Киева в Египет самолет совершил экстренную посадку в Одессе из-за сообщения о минировании.

Экстренную посадку в одесском аэропорту совершил Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, летевший из Борисполя в египетский Шарм-эш-Шейх, сообщает УНИАН.

Причиной стало анонимное сообщение о бомбе, которая якобы находится на борту.

Авиалайнер простоял в аэропорту больше шести часов и подвергся тщательной проверке, однако взрывных устройств техники не нашли. После этого самолет снова отправился в Египет.