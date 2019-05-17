Кремлю задали вопрос о задержании россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин не обсуждал со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко задержание россиян в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Лучше обратиться в Министерство иностранных дел, потому что, если были арестованы российские граждане, то, в соответствии с существующей практикой, наши белорусские коллеги должны были проинформировать наше посольство, российскую сторону», – сказал Песков, передает ТАСС.

Ранее посольство России в Минске получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании в стране троих подозреваемых в даче взятки россиян.