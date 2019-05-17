Из-за задымления в РУДН эвакуированы 1,5 тыс. человек

Студентов и преподавателей Российского университета дружбы народов (РУДН) эвакуировали из учебного корпуса из-за сильного задымления, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Задымление произошло в подвальном помещении учебного заведения. По предварительной информации, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

В МЧС отметили, что причиной задымления стало короткое замыкание в электрооборудовании.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, дым распространился по первому этажу. На месте происшествия был создан штаб пожаротушения.

На данный момент пожар ликвидирован на площади 5 кв. метров.