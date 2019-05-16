Немецкий журналист объяснил причины слабости Германии перед Россией

Немецкий журналист Рихард Херцингер объяснил, почему Германия испытаывает слабость к России, пишет журнал American Interest.

Журналист пишет, что в Германии многие защищают Россию. В сборнике эссе «Зачем нам нужны мир и дружба с Россией» многие крупные политики Германии советовали наладить двусторонние отношения с Россией, пишет РИА «Новости».

Например, советник бывшего канцлера Гельмута Коля Хорст Тельчик отмечал «одержимость» западных стран с их стремлением обвинять во всем Москву. А консервативный политик Юрген Тоденхёфер обращал внимание на «демонизацию» России.

По словам Херцингера, некоторые левые и правые партии поддерживают курс России и рекомендуют не навязывать ей западные ценности. Отмечается, что в немецком языке существует неологизм Putinversteher (нем. verstehen – понимать). Он придуман для характеристики тех, кто поддерживает политику президента России Владимира Путина.

Журналист уверен, что такие настроения распространились еще после того, как выдающиеся немецкие философы в XIX веке создали определенный образ России. С одной стороны, они боялись ее непредсказуемости, а с другой, восхищались духовно-нравственной позицией ее жителей.

Херцингер пишет, что многие также не согласны с лозунгом президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего». Также немцев не устраивает его отношения к союзникам из Европы. Журналист уверен, что Германия боится сближения Москвы с Вашингтоном, в связи с чем стремится опередить США в налаживании мирных отношений с Россией.

«Экономические, политические и социальные связи с Соединенными Штатами пока что слишком сильны, чтобы позволить Германии отдалиться. Но этого нельзя исключать», – пишет журналист.