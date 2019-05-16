Финалисты «Голос.Дети» Микелла и Ержан спели дуэтом

Финалисты музыкального шоу «Голос.Дети» Микелла Абрамова и Максим Ержан спели дуэтом.

Видеозапись из студии опубликована на официальном YouTube-канале матери Микеллы, певицы Алсу. Ролик набрал уже более 14 тыс. просмотров. Комментарии к видео отключены.

Напомним, ранее Первый канал аннулировал результаты зрительского голосования, согласно которым первое место заняла дочь Алсу – Микелла, набрав 56,5% голосов. Компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале шоу зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за дочь певицы Алсу.

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