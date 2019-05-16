Мэр Нью-Йорка решил бороться за пост президента США

Мэр Нью-Йорка демократ Билл де Блазио в четверг официально объявит о вступлении в гонку за пост президента США на выборах 2020 года, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя де Блазио.

Де Блазио родился в 1961 году в нью-йоркском районе Манхэттен. В 2000 году он руководил штабом Хиллари Клинтон на выборах в Сенат Конгресса США от штата Нью-Йорк. С 2010 года занимал пост общественного защитника Нью-Йорка – одну из самых важных должностей в городе, передает ТАСС.

В 2013 году де Блазио одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка. В должность он вступил 1 января 2014 года, став первым с 1993 года демократом на посту градоначальника крупнейшего американского мегаполиса. В 2017 году де Блазио был переизбран на второй срок.

К настоящему моменту о намерении баллотироваться на пост президента заявили уже более 20 демократов, в том числе бывший вице-президент США Джо Байден. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин).

На место кандидата в президенты от Республиканской партии пока претендуют двое – действующий президент страны Дональд Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.