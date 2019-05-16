Нефть подорожала из-за напряженности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, несмотря на данные об увеличении запасов нефти в США и прогнозы ослабления глобального спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.15 мск составила 72,14 доллара за баррель, что на 37 центов выше уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 33 цента – до 62,35 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

Власти Саудовской Аравии во вторник сообщили об атаке на нефтепровод «Восток-Запад», в которой, по их оценкам, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов. Saudi Aramco предприняла меры предосторожности и временно прекратила эксплуатацию трубопровода для оценки ситуации.