Названы вероятные сроки начала строительства Россией обсерваторий на Луне

Ученые предложили в рамках концепции исследования и освоения Луны построить на ее поверхности астрофизические обсерватории уже в конце 2020-х – начале 2030-х годов, рассказал научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

«РАН, Московский университет и другие организации предложили, что при освоении Луны одной из важных задач могли бы быть работы на таких астрофизических установках», – цитирует ТАСС ученого.

По его словам, планируется разместить две обсерватории для радиоастрономических исследований и исследования космических лучей. В дальнейшем их число может быть увеличено.

Также научный руководитель подчеркнул, что строительство будет вестись с помощью робототехники.

«Естественно, они должны строиться сначала роботами – человеку на Луне долго работать трудно. Но окончательная наладка, калибровка, конечно, должна быть сделана людьми при пилотируемых полетах», – сказал Лев Зеленый.

Предложения по созданию таких обсерваторий входят в федеральную космическую программу России на 2016–2025 годы.

Ранее началась разработка российской станции для доставки грунта с Луны. В январе сообщалось, что запуск намечен на 2027 год, станция должна доставить на Землю замороженный лунный грунт.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия готова вступить в лунную гонку с Китаем и США.

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