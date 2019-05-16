В мировой топ-100 вошли четыре российские компании

В первую сотню рейтинга крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 в 2019 году вошли четыре российские корпорации.

Так, Газпром занял 40-ю строчку рейтинга Forbes Global 2000, Сбербанк обосновался на 47-м месте, «Роснефть» – на 52-м, «Лукойл» – на 97-й строчке.

Годом ранее в этом же рейтинге Газпром занимал 43-ю строчку, Сбербанк – также 47-ю, «Роснефть» – 73-ю, а «Лукойл» – 98-ю строчку. Таким образом, почти все российские компании из первой сотни рейтинга улучшили свои позиции, передает РИА «Новости».

Всего в 2019 году в рейтинг Forbes Global 2000 вошли 22 российские компании, при том что годом ранее в него входили 25 компаний из России. В рейтинг текущего года не вошли «Полюс», «Уралкалий» и «Аэрофлот». В прошлом году они занимали в рейтинге Forbes 1552, 1993 и 1932 места соответственно.

Рейтинг крупнейших компаний мира Forbes составлен, исходя из совокупной оценки выручки, прибыли, активов и рыночной стоимости.