Экс-посол Украины заявил о «краже» Россией названия «Русь»

Бывший посол Украины в Вашингтоне Юрий Щербак в эфире канала ATR заявил, что у его страны якобы украли название «Русь», превратив его в Россию.

«У нас, у Киевской Руси, украли наше название Русь и превратили его в Россию. Это совсем разные вещи. Мы были русинами, мы назывались Русь. Я в своем фантастическом романе, посвященном далекому будущему, пишу, что Украина восстановит свое название, будет Украина-Русь», – заявил экс-дипломат, передает РИА «Новости».

По его словам, после такого переименования никто не сможет заявить о том, что Киев является древней столицей России. «Никакой не России, это столица нашей земли киевской, Киевской Руси – Киев. И потому мать городов русских, той территории, которая фактически совпадает с территорией Украины», – утверждает экс-посол.

Это не первые попытки Украины заявить о своем якобы украденном историческом прошлом. Так в марте другой украинский посол – в Вене – Александр Щерба заявил, что Крым с древних времен был частью Украины, сам Киев «стоял у истоков Европы», а княгиня Ольга якобы «в свое время крестилась именно в Крыму». Украинский ученый, кандидат исторических наук Андрей Плахонин отметил, что Щерба своими заявлениями «выставляет на посмешище себя и свою страну».

Также украинские власти пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие. А министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия якобы произошли от Украины.