Эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя представят в правительство до конца года

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя будет представлен в правительство до конца текущего года.

«Кроме того, мы уже начали разворачивать работы по созданию ракеты сверхтяжелого класса, и до конца этого года мы должны представить эскизный проект ракеты в правительство Российской Федерации», – приводит ТАСС слова Рогозина.

Ранее гендиректор Роскосмоса назвал стоимость создания и первого запуска новой российской сверхтяжелой ракеты «Енисей».

Окончательный облик ракеты со всеми техническими особенностями должны прописать в эскизном проекте, который планировалось подготовить к ноябрю 2019 года.