Рогозин назвал стоимость создания и первого пуска сверхтяжелой ракеты

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25 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 10:55  |  vz.ru
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Кто и сколько должен России

Почти 40 млрд долларов должны России иностранные государстваФото: Илья Питалев/РИА Новости
Россия раскрыла, сколько ей должны иностранные государства. Сумма достигает почти 40 млрд долларов, часть из которых – еще «советские» долги. Россия финансово поддерживает полезные с точки зрения геополитики и партнерства страны. Кому и на какие цели дает кредиты современная Россия и будут ли они возвращены?  Подробности...
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С Голанских высот открылся вид на Крым

Советский танк, оставшийся около Голанских высот со времен войны 1967 года, был недавно найден в СирииФото: Константин Мачульский/ТАСС
Заявление Дональда Трампа о признании Голанских высот израильскими ударит по американской позиции в отношении Крыма. Так считают некоторые наблюдатели. Действительно, ход Трампа еще раз высветил двойные стандарты Вашингтона и пренебрежение к мнению мирового сообщества – но так было всегда, и внешняя политика России исходит именно из этого. Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Названы условия третьего Майдана на Украине

Майдан Незалежности уже не раз становился ареной для драк силовиков и радикаловФото: Никитин Максим/ТАСС
В первую апрельскую ночь в Киеве может вспыхнуть новый Майдан. С таким предупреждением выступил один из кандидатов в президенты оппозиционер Бойко. Он уверен, что народ выйдет с протестами, если власть решится на подтасовки итогов голосования 31 марта. Появились слухи и о том, что олигарх Коломойский уже запланировал вывести на Майдан добровольцев из своих батальонов. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Вместо вице-президента и одного из самых влиятельных людей в Госдепартаменте делами Незалежной занялся простой бюрократ Курт Волкер. Киев все еще может рассчитывать на поддержку части Конгресса, но тут бы снова не прогадать! Подробности...

Не бояться показаться смешным – вот высшая свобода

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня к Николаю Бердяеву принято относиться иронично. В наше прагматическое время он – со своими выкриками, призывами и формулами – выглядит неуместно. Но самого Бердяева это вряд ли смущало. Только свобода, только хардкор! Подробности...
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Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Он освобождался от наручников, кандалов и смирительных рубашек, вися для пущего эффекта вниз головой с небоскреба, из стеклянных резервуаров с водой, помещенных в деревянный ящик, опутанный для надежности цепями. Подробности...
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            Рогозин назвал стоимость создания и первого пуска сверхтяжелой ракеты

            25 марта 2019, 10:04

            Текст: Ольга Никитина

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            Стоимость создания и первого запуска новой российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» оценивается в 740 млрд рублей, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

            «Могу вам назвать минимальную сумму, но это сумма как бы первого пуска. То есть стоимость всех работ, включая создание стартового стола сверхтяжелого класса, подготовку к пуску и сам пуск. С болванкой, даже не с кораблем. Примерно 740 млрд рублей», – приводит его слова РИА «Новости».

            Ранее стоимость разработки и изготовления первого экземпляра новой сверхтяжелой ракеты оценивали в 1,5 трлн рублей. Сообщалось, что стоимость может быть снижена в два раза – до 700 млрд рублей.

            Окончательный облик ракеты со всеми техническими особенностями будет прописан в эскизном проекте, который должен быть подготовлен к ноябрю 2019 года.

            Рогозин также сообщил, что твердотопливные ускорители от Московского института теплотехники (разработчик стратегических ракет «Ярс» и «Булава») не планируется использовать в разрабатываемой ракете-носителе сверхтяжелого класса (РН СТК) «Енисей» из-за недостаточной грузоподъемности получающегося варианта. «Сложная система управления, твердотопливный двигатель – это такой направленный взрыв. Больше подходит, наверное, для боевых ракет», – пояснил глава Роскосмоса.

            Кроме того, он рассказал, что технологии наведения на цель межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» и «Ярс» используют для повышения точности приземления космического корабля «Федерация».

            В марте Роскосмос впервые опубликовал видео о самом мощном в мире двигателе РД-171МВ, который разрабатывают для новых ракет-носителей среднего класса «Союз-5» («Иртыш») и сверхтяжелого класса «Енисей».


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