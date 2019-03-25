Рогозин назвал стоимость создания и первого пуска сверхтяжелой ракеты

Стоимость создания и первого запуска новой российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» оценивается в 740 млрд рублей, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Могу вам назвать минимальную сумму, но это сумма как бы первого пуска. То есть стоимость всех работ, включая создание стартового стола сверхтяжелого класса, подготовку к пуску и сам пуск. С болванкой, даже не с кораблем. Примерно 740 млрд рублей», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее стоимость разработки и изготовления первого экземпляра новой сверхтяжелой ракеты оценивали в 1,5 трлн рублей. Сообщалось, что стоимость может быть снижена в два раза – до 700 млрд рублей.

Окончательный облик ракеты со всеми техническими особенностями будет прописан в эскизном проекте, который должен быть подготовлен к ноябрю 2019 года.

Рогозин также сообщил, что твердотопливные ускорители от Московского института теплотехники (разработчик стратегических ракет «Ярс» и «Булава») не планируется использовать в разрабатываемой ракете-носителе сверхтяжелого класса (РН СТК) «Енисей» из-за недостаточной грузоподъемности получающегося варианта. «Сложная система управления, твердотопливный двигатель – это такой направленный взрыв. Больше подходит, наверное, для боевых ракет», – пояснил глава Роскосмоса.

Кроме того, он рассказал, что технологии наведения на цель межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» и «Ярс» используют для повышения точности приземления космического корабля «Федерация».

В марте Роскосмос впервые опубликовал видео о самом мощном в мире двигателе РД-171МВ, который разрабатывают для новых ракет-носителей среднего класса «Союз-5» («Иртыш») и сверхтяжелого класса «Енисей».