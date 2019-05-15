По Воронежу провезли труп на крыше легковушки

Жители Воронежа в среду сфотографировали на улицах города автомобиль «Волга», на котором везли труп человека в мешке; выяснилось, что таким образом решили доставить в морг покойника.

На «Волге» жители Воронежа заметили мешок, из которого торчали ноги человека в носках. Многие предположили, что это был «манекен». В ГУ МВД провели проверку и подтвердили, что по улицам провезли покойника, сообщают «Вести Воронеж».

Выяснилось, что утром 15 мая в Каширском районе нашли тело 31-летнего мужчины. Тело было направлено на судмедэкспертизу в Воронеж, однако доставить его пришлось родным покойника.

Скорее всего, у семьи погибшего не было денег для организации доставки, а помочь вызвался односельчанин, который отвез тело в областной центр на крыше легковушки. Доставка тел на спецтранспорте из одного населенного пункта в другой стоит очень дорого, отмечает портал.

В конце февраля в Самаре родственники умершего мужчины привезли гроб с его телом к зданию областного правительства, так как в течение двух недель не могли похоронить его из-за «ритуальной мафии».