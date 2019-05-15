Дума может запретить писать СМИ материалы, способствующие новым антироссийским санкциям

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») внес на рассмотрение палаты пакет законопроектов, в которых предлагается запретить распространять в СМИ материалы, которые могут поспособствовать введению новых санкций в отношении России.

Соответствующая информация размещена в электронной базе данных Госдумы, передает ТАСС.

«Учитывая возросшую актуальность мер по противодействию санкциям, представляется целесообразным установление прямого законодательного запрета на распространение, в том числе с помощью СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, информации, способствующей введению ограничительных мер, либо сведений о нарушениях этих мер или условий их отмены», – сообщается в пояснительной записке к проекту.

В законопроекте предусматривается уголовная ответственность: нарушителю будет грозить от трех до пяти лет тюрьмы.