США решили сделать послом на Украине сторонника Трампа

Мари Йованович на посту посла США на Украине сменит сторонник действующего американского президента Дональда Трампа, заявил личный адвоката президента США Рудольф Джулиани.

«Не буду называть фамилий, но это будет человек, поддерживающий администрацию президента Трампа и правильно понимающий его политику в этом сложном и ключевом регионе мира», – передает слова Джулиани ТАСС.

Он отметил, что Йованович на посту посла создавала для Трампа проблемы.

«Она была частью всех этих усилий против президента Трампа. Примерно год назад один из конгрессменов рассказал, что она уверяет украинских чиновников, мол, президента Трампа ждет импичмент, а это – ложь. Президент признан полностью невиновным, никаких связей с русскими, никаких доказательств, что что-то вообще было, никаких доказательств препятствования правосудию», – рассказал Джулиани в качестве примера претензий к дипломату.

Он заявил, что со стороны Йованович были случаи «предоставления недостоверной информации украинским властям», чтобы противодействовать политике американского лидера.

Между тем, Демократическую партию в палате представителей конгресса США возмутил отзыв Мари Йованович в Вашингтон. Конгрессмены заявили, что это «политический заказ».

В Госдепе говорили, что Йованович 20 мая покидает свой пост, сроки ее отъезда совпадают со сменой президента на Украине.