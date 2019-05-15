NYT оценила переговоры Лаврова и Помпео

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Майка Помпео в Сочи подтвердила, что Москва и Вашингтон серьезно расходятся во мнениях по ряду международных кризисов, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, на встрече в Сочи Лавров и Помпео назвали переговоры «откровенными», что в дипломатических кругах часто означает весьма напряженную беседу. После этого оба дипломата пожаловались на положение дел между двумя странами.

В частности, Помпео особенно резко отозвался о «российском влиянии». «Вмешательство в американские выборы неприемлемо. И если русские займутся им в 2020 году, то наши отношения ухудшатся еще сильнее», – предупредил госсекретарь. Лавров в ответ вновь «с негодованием» отверг предположение, что Москва «вмешивалась» в выборы 2016 года в США, передает RT.

В рамках пресс-конференции также стало понятно, что Венесуэла остается одной из множества стран, которые продолжают вызывать разногласия между США и Россией. Лавров заявил, что президент Николас Мадуро готов к переговорам с несогласными. При этом глава МИД раскритиковал лидера оппозиции Хуана Гуайдо за утверждение, что у него есть право призывать власти США к вмешательству во внутренние дела Венесуэлы. Помпео, в свою очередь, вновь напомнил о позиции Вашингтона: Москва не должна «вмешиваться» в венесуэльскую политику. «Мы надеемся, что Россия прекратит поддерживать Мадуро. Но, несмотря на наши разногласия, мы продолжаем переговоры», – заявил дипломат.

Таким образом ведущие дипломаты России и США ясно дали понять, что между их странами существуют «глубокие разногласия» по Ирану, вопросу о вмешательстве в выборы и ряду других международных кризисов. И это несмотря на надежду Владимира Путина, что окончание «российского расследования» откроет дорогу полному восстановлению двусторонних отношений, пишет The New York Times.

Помпео во вторник в Сочи провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, также госсекретаря принял президент России Владимир Путин. Это был первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря, на должность которого он был назначен в марте 2018 года.