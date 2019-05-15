Белоруссия представила новый ЗРК средней дальности

Белоруссия представила новый зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-МБ3К», созданный местным военно-промышленным комплексом.

В официальном издании международной выставки вооружений MILEX-2019 сообщается, что ЗРК по своим характеристикам не уступает современным аналогам, передает РИА «Новости».

Кроме того, «по соотношению цена/боевые свойства ЗРК станет весьма выгодным предложением для целого ряда стран, которые не производят военную технику такого класса», говорится в материале.

Основными особенностями нового ЗРК называют высокую надежность и улучшенные эксплуатационные характеристики.

«ЗРК «Бук-МБ3К» способен обеспечить обнаружение и перехват всех типов маневрирующих аэродинамических целей от беспилотных летательных аппаратов до крылатых ракет. При этом комплекс способен одинаково эффективно действовать в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия», – сказано в издании.

Ранее стало известно, что Белоруссия заинтересовалась покупкой российских боевых самолетов.

Выставка MILEX-2019 проходит в Минске с 15 по 18 мая.

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