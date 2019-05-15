Георгиевского кавалера осудили за неявку на службу в течение восьми лет

Сержант-контрактник, награжденный Георгиевским крестом за принуждение Грузии к миру, вернулся на службу спустя восемь лет; все это время он находился в розыске.

Гарнизонный военный суд Нальчика признал Дмитрия Чипурука виновным в совершении преступления по факту самовольного оставления части или места службы на срок свыше одного месяца. Первоначально ему грозило до пяти лет лишения свободы, но суд учел смягчающие обстоятельства – наличие двух несовершеннолетних детей и госнаграду, и назначил Чипуруку год колонии-поселения, сообщает «Коммерсант».

По данным дела, Дмитрий Чипурук в декабре 2007 года, отслужив срочную службу, решил остаться в армии по контракту, а в августе 2008 года его подразделение было переброшено на территорию Южной Осетии для участия в операции по принуждению Грузии к миру. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, он был награжден Георгиевским крестом IV степени.

Но в 2010 году воинская часть в Ростове-на Дону, где служил Чипурук, была расформирована, и его перевели во Владикавказ, однако «недовольный» этим контрактник туда не явился.

Его адвокат уточнил, что военнослужащий все-таки приезжал во Владикавказ, но в списках части его не оказалось, тогда он уехал к родственникам в Кабардино-Балкарию.

Сам Чипурук рассказал, что поселился у родственников и за это время был разнорабочим. А в 2013 году женился, став отцом двух дочерей.

Однако создав семью, он долго не мог найти работу, в итоге решил вернуться в армию. Зимой 2018 года Дмитрий Чипурук приехал в 59-й военный следственный отдел Следственного комитета России и «заявил о себе как о лице, уклонявшемся от прохождения военной службы». Там заявили, что он объявлен в розыск за неявку на службу.

Суд признал Дмитрия Чипурука виновным, но не счел дезертиром, также все судебные расходы, в том числе на адвоката, «учитывая имущественную несостоятельность» подсудимого, было решено возместить за счет средств федерального бюджета.

Ранее был вынесен приговор контрактнику, скрывавшемуся 11 лет от командования и органов предварительного следствия.