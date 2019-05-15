Кортеж Трампа попал в ДТП

В Луизиане кортеж главы американского государства Дональда Трампа попал в ДТП, есть пострадавшие, сообщает администрация США.

Пострадали три мотоциклиста из кортежа. Их доставили в больницу, но серьезных травм никто из них не получил, передает РИА «Новости».

Корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс из президентского пула рассказала, что видела, как один из пострадавших «сидит в поросшей травой канаве, один лежит на спине с кровотечением на съезде с шоссе», а третий «стоит, у него идет кровь из руки».

При этом автомобиль самого Трампа «в порядке».

ДТП произошло в аэропорту.