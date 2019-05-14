Зюганов и Дерипаска пошли на мировое соглашение в суде

Тверской суд Москвы прекратил производство по иску предпринимателя Олега Дерипаски к главе КПРФ Геннадию Зюганову, так как стороны заключили мировое соглашение.

Зюганов пояснил, что в ходе своих высказываний в Госдуме, когда он назвал бизнес, созданный Дерипаской «аферой и преступлением», он не хотел оскорблять истца или обвинять его в совершении противоправных действий, передает ТАСС со ссылкой на текст мирового соглашения.

Он добавил, что высказывание «имеет собирательный характер и отражает его личное мнение, выраженное в ходе политической дискуссии в Госдуме в отношении неопределенного круга лиц, а потому не относится к личности истца».

Бизнесмен согласился с пояснениями политика и счел спор урегулированным. От своих исковых требований он также отказался.

Напомним, Дерипаска в январе подал иск о взыскании с главы КПРФ Геннадия Зюганова 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.