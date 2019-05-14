В Нижегородской области спустили на воду новый сухогруз

В Нижнем Новгороде торжественно спущен на воду сухогруз «Идель-3». До конца следующего года на заводе «Красное Сормово» будет построено 11 аналогичных судов, что будет способствовать увеличению объемов перевозок и обновлению грузового флота. Как известно, на базе завода идет создание особой экономической зоны.

Во вторник в Нижнем Новгороде на заводе «Красное Сормово» спустили на воду новый сухогруз «Идель-3». В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, главный федеральный инспектор по области Александр Мурзин и гендиректор завода Михаил Першин.

Люлин назвал спуск сухогруза «важным днем в истории завода». «Каждый спуск судна на воду – венец труда всего коллектива завода «Красное Сормово». В настоящее время это самое современное судостроительное производство с высоким уровнем автоматизации, с высокопроизводительными рабочими местами. На заводе проводится перевооружение и модернизация производства, внедряются бережливые технологии. Продукция нижегородских судостроителей востребована. И об этом говорит тот факт, что портфель заказов на предприятии сегодня полон, завод работает на полную мощь», – сказал Люлин.

В свою очередь Лут подчеркнула, что увеличение объемов перевозок и обновление грузового флота будут способствовать выполнению задачи по кратному увеличению экспорта продовольствия. Она напомнила, что по итогам прошлого года объем экспортных перевозок зерновых культур вырос почти на 70%, до уровня 2 млн тонн. «В дальнейшем этот показатель будет только возрастать, в первую очередь благодаря экономическим преимуществам водного транспорта, низкой себестоимости перевозок и ожидаемому повышению спроса на данные услуги со стороны аграриев», – прогнозирует Лут.

«Идель-3» относится к судам проекта RSD59. Они могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и иных грузов в Каспийском, Средиземном, Черном, Балтийском, Белом и Северном морях. Это самые большие из сухогрузов, удовлетворяющих габаритам Волго-Донского судоходного канала. Они идеально подходят для перевозки всех видов зерна и продуктов его переработки. Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе губернатора Нижегородской области, до конца следующего года будет построено 11 аналогичных судов. В этом году планируется спуск на воду еще одного сухогруза.

Как отметил Першин, производимые заводом сухогрузы показали себя в эксплуатации как надежные и эффективные. «Недавно головное судно проекта было отмечено высокой наградой Британского Королевского общества корабельных инженеров. Я считаю, что это заслуга проектантов и всего коллектива завода. Хотел бы поблагодарить всех и пожелать новому судну семь футов под килем», – сказал Першин.

Как известно, на базе завода планируется создать особую экономическую зону в области судостроения. Об этом заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии спуска на воду сухогруза этого же проекта «Пола Феодосия» в августе прошлого года.

«Правительство Нижегородской области активно отстаивает интересы «Красного Сормова» и других нижегородских предприятий, добиваясь размещения новых заказов именно в нашем регионе», – говорил Никитин.

Планируется, что резиденты этой зоны получат налоговые льготы. Кроме того, на ее территории будет действовать особый таможенный режим, что позволит привлечь иностранных инвесторов для запуска производств комплектующих.