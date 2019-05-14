Медведев раскритиковал чиновников за срывы сроков выполнения поручений Путина

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в правительстве раскритиковал федеральные и региональные власти за низкую исполнительскую дисциплину при выполнении ряда поручений президента Владимира Путина и кабинета министров.

«По ряду позиций ситуация далеко не самая благополучная. Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем, под разными предлогами: иногда это что-то вполне серьезное и объективное, иногда просто не успевают из-за разгильдяйства, по несколько раз переносят (сроки)», – передает его слова ТАСС.

По его словам, подобной ситуации «в принципе быть не должно».

В марте в Кремле напомнили правительству о необходимости в сжатые сроки выполнять поручения президента.