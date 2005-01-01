Кремль потребовал быстрого и эффективного исполнения поручений Путина

Кремль напомнил правительству о необходимости в сжатые сроки выполнять поручения главы государства, данные по итогам послания Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы о том, как ведется работа по выполнению поручений президента после послания, Песков напомнил о словах Владимира Путина, что «уже прошло время формулировать механизмы, наступило время достаточно быстрого и эффективного выполнения тех поручений, которые рамочно были сформулированы президентом».

«Что касается механики ежедневной работы, то это та информация, которая должна предоставляться Кабинетом министров», – отметил Песков, передает ТАСС.

27 февраля Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года. Он состоит из 13 пунктов.