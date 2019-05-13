В Москве погибла олимпийская чемпионка

На улице Вернадского в Москве в результате ДТП погибла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева, сообщил председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин.

«Вчера вечером Гусева возвращалась домой, переходила проспект Вернадского, где уже на последней полосе ее сбила машина. Я говорил с ее сыном, по его словам, на предыдущем светофоре стояли два мотоциклиста и машина, которые стали соревноваться в скорости. Мотоциклисты обогнали машину, заметили Гусеву, и смогли ее объехать, а вот машина не успела», – приводит ТАСС слова Курамшина.

«Сотрудники полиции утверждают, что Гусева переходила дорогу на красный свет, но и сын спортсменки, и ее близкая подруга, с которой они часто гуляли в том районе, заверили меня, что Клара никогда не переходила дорогу на красный свет, она всегда дожидалась зеленого сигнала светофора. Водитель, после того как сшиб Гусеву, не стал покидать место происшествия и вызвал скорую помощь. Она была еще жива, когда приехали медики, ее довезли в больницу, где она скончалась», – добавил председатель комитета.

Чемпионке по конькобежному спорту было 82 года.

В настоящее время происшествием занимается полиция. Однако личность сбившего Гусеву водителя сотрудники правоохранительных органов пока не раскрывают.

Гусева победила на дистанции 1 километр на Олимпийских играх в 1960 году в американском Скво-Вэлли.