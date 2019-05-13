Смоленский губернатор назвал подписчицу «шизоидной дурой»

Аккаунт в Facebook, принадлежащий губернатору Смоленской области Алексею Островскому, назвал смолянку Анну Азаренкову «шизоидной дурой» и посоветовал не обращать на нее внимания.

Оскорбительные высказывания в адрес женщины были оставлены Островским (или тем, кто ведет его аккаунт в Facebook) под постом с поздравлением подписчиков с Днем Победы. В частности, Азаренкова указала, что данные о 35 тыс. участников акции «Бессмертный полк», по ее мнению, были завышены. В ответ на это Островский назвал женщину «шизоидной дурой» и посоветовал не обращать на нее внимания.

В настоящее время комментарий на странице губернатора удален, однако он сохранился на многочисленных скриншотах смолян, сообщает портал Keytown.

Впрочем, часть подписчиков встали на сторону Островского. «Алексей Владимирович, очень правильное решение не замечать Азаренкову. У нее совсем беда с головой происходит. А в споры она не вступает, сразу блокирует», – написал по этому поводу Семен Иванов.

Сама Азаренкова в ответ на оскорбление заявила о намерении подать на Островского в суд.

В последнее время возросло количество громких скандалов, связанных с некорректными и грубыми высказываниями чиновниками. Так, руководитель главы администрации главы Чувашии Юрий Васильев объяснил, что некоторые врачи и учителя в республике получают мало денег, потому что «мало работают».

До этого чиновница из Свердловской области Ольга Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.

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