Смешанную авиадивизию решено создать в Калининградской области

72-я авиабаза морской авиации Балтийского флота, базировавшаяся в Калининградской области, будет переформирована в 132-ю смешанную авиадивизию, в ее состав также войдет новый полк армейской авиации.

«В настоящее время идет процесс формирования 132-й смешанной авиадивизии и ряда ее воинских частей, сформировано управление дивизии», – сообщил источник в силовых структурах региона ТАСС.

Уточняется, что туда войдут 689-й истребительный и 4-й морской штурмовой авиаполки.

«Предполагается, что будет сформирован полк армейской авиации», – добавил источник.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, с какими проблемами может столкнуться воссозданная полноценная авиационная дивизия в Калининградской области.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД